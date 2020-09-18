У МОЗ дозволили не робити ПЛР-тест після самоізоляції 

Міністерство охорони здоров’я оновило стандарти надання медичної допомоги при COVID-19. Тепер людині після проходження 14-денної самоізоляції та відсутності симптомів коронавірусної хвороби не потрібно робити ПЛР-тест. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Львівський портал.

Міністр повідомив, що вчора був підписаний наказ МОЗ щодо оновлення стандартів надання медичної допомоги при COVID-19. Документ, зокрема, передбачає зміни порядку госпіталізації та ПЛР-тестування. Вони враховують рекомендації ВООЗ, міжнародний та вітчизняний досвід.

Згідно з оновленими стандартами надання медичної допомоги, особа, яка перебувала 14 днів на самоізоляції та немає жодного симптому COVID-19, не повинна робити ПЛР-тестування. Це стосується як дорослих, так і дітей. Пацієнти, які йдуть на планову госпіталізацію, також не повинні робити ПЛР-тести, за винятком, якщо у них наявні ознаки гострого респіраторного захворювання.

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Відтепер ПЛР-тестування має проводитись виключно людям, які мають симптоми коронавірусної хвороби і які звертаються до сімейного лікаря. За рішенням лікаря, до пацієнта буде відправлена мобільна бригада для проведення дослідження методом ПЛР.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок п’ятниці, 18 вересня, в Україні зафіксовано 169 472 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За останню добу виявили 3 228 нових хворих.

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