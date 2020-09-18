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Тотальний масковий режим може приборкати пандемію за 6-12 тижнів, – американський вірусолог

Соломія Головіна

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Директор Центру з контролю та запобігання захворюваностям США Роберт Редфілд наголосив на існуванні наукових доказів того, що носіння маски справді захищає від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Голос Америки.

 

«Маска – найважливіший засіб захисту громадського здоров’я, який ми маємо», – заявив Редфілд під час слухань в комітеті Сенату США.

Він додав, що це підтверджують чіткі наукові докази.

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«Я навіть скажу, що ця маска більш гарантовано захистить мене від COVID, ніж коли я прийму вакцину від COVID, бо імуногенність може складати 70 відсотків, і якщо вакцина не викличе у мене відповідної реакції імунної системи, вона мене не захистить, а ця маска –так», – зазначив Редфілд.

Він закликав американців, особливо молодь, носити маски і сказав, що за умови масового носіння масок, пандемію можна приборкати за 6-12 тижнів.

За оцінками Редфілда, вакцина від коронавірусу стане доступною широкому загалу лише восени 2021 року, а невеликі поставки коронавірусної вакцини стануть доступними наприкінці цього року.

Однак, такі оцінки Редфілда заперечив президент США Дональд Трамп. Виступаючи в Білому домі в середу очільник США зазначив, що вакцина може стати доступною вже у жовтні і США будуть готові надати широкому загалу доступ до вакцини дуже швидко.

Він також наголосив: «Вакцина – значно ефективніша за маску» і припустив, що Редфорд «заплутався» у своїй відповіді Конгресу.

«Я на 100 відсотків переконаний у важливості вакцини, – написав Редфілд у Twitter у той самий день, – і особливо у важливості вакцини від COVID-19. Вакцина від COVID19 поверне американців до нормального повсякденного життя. Найкращий захист, який ми маємо на тепер – це важливі заходи зі стримування, носіння масок, миття рук, соціальне дистанціювання та обережне ставлення до натовпів».

Як інформував Львівський портал, генсекретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що ситуація в світі з пандемією COVID-19 виходить із-під контролю і що одна лише вакцина не допоможе.

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