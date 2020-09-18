Тандем музики і світла. Органний зал запрошує львів’ян на відеошоу

Органний зал у Львові запрошує відвідати «Нове органне відеошоу. Арво Пярт» у виконанні органістки Надії Величко та режисера світла Євгена Червоного. У глядачів буде унікальна нагода відчути красу поєднання музики та світла 20 вересня о 20:00 год. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Організатори пояснюють, що програмі шоу поєднуються кілька світів: світла музика ангелів Арво Пярта та інший, темний вимір Альфреда Шнітке.

Як зазначає солістка: «Концерт супроводжуватиме широка градація музичних емоцій. Музика Шнітке є складною не лише для слухача, але і для виконавця, водночас музика Арво Пярта вражає своєю прозорістю та ніжністю».

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Музика ангелів Арво Пярта несе у собі також глибокий філософський сенс. Цей композитор є живою легендою – він створив неповторний стиль, який ще інколи називають «сакральним мінімалізмом». Неповторна музика і простота автора, яка підкреслюється вишуканістю гармоній в повній мірі перенесуть вас в інший світ – світ мистецтва.

Музика, що народжує нові сенси, створює загальне враження та приємний післясмак. Безмежний звуковий простір і політ вашої фантазії на стінах Органного залу.