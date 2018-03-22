Львівські депутати контролюватимуть реконструкцію вулиці Бандери

Сьогодні, 22 березня, під час сесії Львівської міської ради ухвалили рішення утворення тимчасової комісії з питань контролю за розробкою проекту реконструкції вул. С. Бандери. «За» відповідне рішення проголосували 47 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Як зазначив під час обговорення ініціатор створення такої комісії депутат Тарас Чолій, під час громадських слухань, які відбулися у листопаді минулого року, місцеві мешканці мали ряд зауважень щодо проекту реконструкції вул. С. Бандери.

Однак дотепер реакції від чиновників міськради, за його словами, не було. «Вже минуло чотири місяці з часу проведення громадських слухань, а від Андрія Садового не було жодної реакції на ці зауваження. Тільки Юліан Чаплінський заявив, що погоджується із частиною зауважень. Тому така комісія зараз є необхідною», – розповів Тарас Чолій.

Відтак до депутатської комісії, окрім 7 депутатів міськради, увійшли всі чотири фракції міськради. Голову новоствореної комісії обиратимуть на першому її засіданні.