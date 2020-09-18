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На Донбасі бойовики знову порушили «тишу»

Ольга Денисяка

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У зоні бойових дій на Донбасі 17 вересня бойовики один раз порушили мирні домовленості, стріляючи у бік українських підрозділів. Обійшлося без жертв та поранених. Про це Львівському порталу повідомили у штабі ООС. 

 

Так, вогневу провокацію зі стрілецької зброї зафіксували біля Новогригорівки на Донеччині. На усіх інших ділянках уздовж лінії зіткнення режим припинення вогню зберігався у повному обсязі. 

Від початку поточної доби, 17 вересня, бойовики один раз порушили режим «тиші» : з підствольного гранатомета стріляли поблизу населеного пункту Водяне. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали як учора, так і сьогодні. 

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