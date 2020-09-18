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Держгеокадастр скасував передачу у приватну власність ділянки заповідника «Тустань»

Вероніка Рой

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ГУ Держгеокадастр у Львівській області скасував наказ про надання ділянки у приватну власність на території Державного історико-культурного заповідника «Тустань». Про це йдеться у повідомленні заповідника у Facebook.

 

Тепер ділянка залишиться у державній власності й буде передана в постійне користування Державному історико-культурному заповіднику «Тустань».

«Сьогоднішня перемога – це лише початок. Проблема, з якою зіткнулась Тустань, є системною і для її вирішення потрібна залученість всіх сторін – держави, заповідників, музеїв. І ближчим часом ми плануємо докласти зусиль для того, щоб цей процес розвивався активніше», – наголошують у заповіднику.

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Також керівництво заповідника мало зустріч з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком та із заступницею міністра Світланою Фоменко щодо вирішення питань збереження культурної спадщини.

Нагадаємо, що вкінці серпня управління Держгеокадастру у Львівській області передало фізичній особі у приватну власність ділянку на території Державного історико-культурного заповідника «Тустань» для ведення садівництва. У заповіднику зазначали, що територія пам’ятки археології може бути виключно державною власністю історико-культурного призначення, її передача у приватну власність є протизаконною.

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