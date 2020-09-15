У заповіднику «Тустань» заявляють про незаконне захоплення землі

Цьогоріч наприкінці серпня ГУ Держгеокадастру у Львівській області передав у власність приватній особі ділянку для ведення садівництва на території Державного історико-культурного заповідника «Тустань», що біля села Урич Сколівського району. Втім такі дії у заповіднику вважають незаконними та просять повернути ділянку в державну власність. Про це йдеться у зверненні заповідника «Тустань».

Як йдеться у повідомленні, у 2012 році пройшла громадські обговорення і була затверджена містобудівна документація – Детальний план території Державного історико-культурного заповідника «Тустань». У заповіднику стверджують, що ця документація є основою для подальших рішень щодо відведення і призначення земель. Цьогоріч у травні частина території «Тустані» з’явилась на публічній кадастровій карті під цільовим призначенням «Землі запасу». Та вже у серпні ГУ Держгеокадастру у Львівській області передав у власність приватній особі цю ділянку для ведення садівництва.

«Все це схоже на добре відкатану схему. Це територія заповідника, але її незаконно передають для ведення садівництва фізичній особі. Яке може бути садівництво на території пам’ятки археології? У Держгеокадастрі мають Детальний план території заповідника та схему охоронних зон пам’ятки, то ж не могли не знати, що передають ділянку фізичній особі в незаконний спосіб» – наголошує директор Державного історико-культурного заповідника «Тустань» Андрій Котлярчук.

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У заповіднику кажуть, що згідно з українським законодавством, заповідник створений для опіки над Тустанню, яка є унікальним національним культурним надбанням. Територія пам’ятки археології може бути виключно державною власністю, історико-культурного призначення.

«Зростання популярності привабило охочих до легкої наживи. Держгеокадастр доживає останні дні перед розформуванням, і цим, припускаю, вирішили скористатись його посадові особи, очевидно сподіваючись лишитися непокараними», – пояснює керівник ГО «Тустань» Василь Рожко.

Заповідник вже подав запити до ГУ Держгеокадастру у Львівській області, а також звернувся листами до Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради з проханням вжити усіх можливих заходів, щоб зупинити незаконне захоплення земель, повернути ділянку в державну власність з подальшою передачею в постійне користування заповідника.

Зазначимо, 1994 року Постановою Кабінету Міністрів України створено Державний історико-культурний заповідник «Тустань». Функції його дирекції було покладено на Львівський історичний музей. «Тустань» є пам’яткою археології національного значення.