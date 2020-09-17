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На Жовківщині через вибух боєприпасу загинув 67-річний чоловік

Вероніка Рой

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У середу, 16 вересня, у Жовківському районі через вибух боєприпасу загинув 67-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Інцидент трапився близько 12:50 год. у селі Кунин Жовківського району. Як зазначається у повідомленні, через необережне поводження з вибухонебезпечним предметом загинув на місці події 67-річний мешканець села Цитуля Жовківського району.

Чоловік намагався розрізати артилерійський снаряд. Обставини події встановлюються.

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