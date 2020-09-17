65% громадян не знають, коли в Україні відбудуться місцеві вибори

Більшість громадян (65%) не знають, коли в державі проходитимуть місцеві вибори. Такі результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» з 12 по 15 вересня.

Так, лише 35% опитаних знають точну дату місцевих виборів в Україні. 43% взагалі не знають, коли відбудуться вибори, 19% знають, що десь у жовтні, але дати не знають. Ще, 3% назвали інші дати. Про дату місцевих виборів знають переважно лише старші респонденти.

Водночас 69% опитаних не знають, за якою системою відбудуться місцеві вибори 25 жовтня 2020 року. Лише 13% впевнено відповіли, що знають, як відбуватиметься голосування, 18% зазначили, що знають про це частково. Відносно вищий рівень обізнаності про систему виборів, демонструють старші опитані. Натомість серед наймолодшої вікової групи (18-29 років) майже 80% взагалі нічого не знають про систему виборів.

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Так, 56% опитаних зазначили, що вони відчувають надію, коли думають про місцеву ситуацію, 41% в той же час відчувають розчарування. Натомість, коли йдеться про ситуацію в державі, то 61% відчувають розчарування, і 35% – надію. Відносно більше тих, хто відчуває надію в обох випадках, серед молодших респондентів та мешканців обласних центрів.

57% респондентів зазначили, що обов’язково візьмуть участь у місцевих виборах. Вагаються (50/50) – 19% респондентів, можливо візьмуть участь – ще 9% респондентів. Про малоймовірність участі у виборах зазначили 15% респондентів. Відносно вищу готовність до участі у виборах проявляють старші категорії населення, жінки, ті респонденти, у кого вищий рівень обізнаності про дату та систему виборів.

Довідка

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Нагадаємо, в Україні 25 жовтня відбудуться місцеві вибори.

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