В Україні змінили критерії до введення «червоних» зон 

«Червоний» рівень епідеміологічної небезпеки в регіонах України будуть запроваджувати при 5-кратному перевищенні середньої по країні захворюваності на COVID-19. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр охорони здоров’я Максим Степанов на засіданні уряду 16 вересня, передає УП.

«Встановлення у регіоні «червоного» рівня, так званого локдауну фактично регіону, розглядатиметься у разі перевищення у 5 разів середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19», – пояснив Денис Шмигаль.

За словами Степанова, суть змін полягає в тому, що «червоний» рівень епідемічної небезпеки встановлюватиметься за спільним рішенням державної та регіональної комісій ТЕБ та НС у разі:

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завантаженості більше 70% ліжок у закладах охорони здоров’я регіону більше 5 днів підряд,

перевищення середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19 більше ніж у 5 разів.

Протиепідемічні обмеження та їх кількість на території «червоних» зон визначатимуться спільним рішенням державної та регіональної комісій ТЕБ та НС з переліку, що визначений постановою Кабміну.

Степанов пояснив, що це може бути, як одномоментне закриття всіх сфер, так і поступове обмеження певних сфер, які в даному конкретному регіоні призводять до спалаху хвороби.

Міністр охорони здоров’я також додав, що у регіонах з «зеленим», «жовтим» та «помаранчевим» рівнем заборонятимуть відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти у разі, коли на самоізоляцію через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком коронавірусу, відправлено більше, ніж 50% класу.

А повна заборона роботи освітніх закладів на території регіону з «червоним» рівнем буде прийматися тільки спільним рішенням державної та регіональної комісій ТЕБ та НС.

Крім того, на території регіону з «помаранчевим» рівнем небезпеки виключається норма щодо заборони на перевезення громадським транспортом, де заповнено більше, ніж 50% посадкових місць.

Зазначимо, що раніше «червоний» рівень запроваджувався у випадку завантаженості понад 75% кількості ліжок.

Як повідомляв Львівський портал, із 14 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Два райони Львівщини – Пустомитівський та Перемишлянський райони потрапили у «червону зону» карантину. Львів і надалі залишається у «помаранчевій зоні».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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