У Винниках під колеса авто потрапив 12-річний хлопець

У вівторок, 15 вересня, у Винниках водій «Мазди» збив 12-річного хлопця. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась орієнтовно о 09:00 год. ранку на вул. Галицькій у Винниках. Встановлено, що 38-річний водій автомобіля «Мазда», львів’янин, збив 12-річного місцевого мешканця.

Внаслідок наїзду дитина отримала різні травми, її госпіталізували.

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Поліцейські закликають водіїв, наближаючись до шкіл та садочків, обирати безпечну швидкість, а також не порушувати правила проїзду перехресть та пішохідних переходів.

«Батьки, нагадайте дітям про необхідність дотримання Правил дорожнього руху та покажіть безпечний шлях до школи. Ці прості заходи збережуть здоров’я та життя вашої дитини», – наголошують правоохоронці.

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