Масштабна ДТП на Пустомитівщині: зіткнулись шість автомобілів

У середу, 16 вересня, на трасі Київ-Чоп поблизу села Виннички Пустомитівського району зіткнулись одразу шість автомобілів. Наразі кількість постраждалих уточнюється. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася близько 14.40 год. Поблизу села Виннички Пустомитівського району зіткнулись шість транспортних засобів: дві вантажівки, два мікроавтобуси та два легкових автомобіля – «БМВ» та «Рено». Усі транспортні засоби рухались у попутньому напрямку.

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На місці ДТП працюють правоохоронці. Наразі уточнюється кількість учасників дорожньо-транспортної пригоди та осіб, які були травмовані внаслідок події.

Також правоохоронці звертаються до водіїв з проханням враховувати затримки у русі транспорту на вказаній ділянці та, по можливості, користуватись об’їзними маршрутами.

Фото: поліція, ДСНС