ОСТАННІ НОВИНИ

Масштабна ДТП на Пустомитівщині: зіткнулись шість автомобілів

Вероніка Рой

|

У середу, 16 вересня, на трасі Київ-Чоп поблизу села Виннички Пустомитівського району зіткнулись одразу шість автомобілів. Наразі кількість постраждалих уточнюється. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

ДТП сталася близько 14.40 год. Поблизу села Виннички Пустомитівського району зіткнулись шість транспортних засобів: дві вантажівки, два мікроавтобуси та два легкових автомобіля – «БМВ» та «Рено». Усі транспортні засоби рухались у попутньому напрямку.

Реклама партнерів

На місці ДТП працюють правоохоронці. Наразі уточнюється кількість учасників дорожньо-транспортної пригоди та осіб, які були травмовані внаслідок події.

Також правоохоронці звертаються до водіїв з проханням враховувати затримки у русі транспорту на вказаній ділянці та, по можливості, користуватись об’їзними маршрутами.

Фото: поліція, ДСНС

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева
Ірина ВЕЛИЧКО
Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева

Сьогодні вже майже чотири мільйони громадян, включаючи й мешканців нашого славетного міста Лева, є постійними клієнтами ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...