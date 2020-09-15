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У Львові затримали мешканців Житомирщини з великою кількістю наркотиків та психотропів

Вероніка Рой

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Поліцейські у Львові затримали двох мешканців Житомирщини з великою кількістю наркотичних та психотропних засобів. Зокрема, у молодиків виявили згортки з амфетаміном, канабісом та психотропну речовину «ПВП». Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції у Львівській області.

 

14 вересня поліцейські помітили двох чоловіків, які поводились підозріло та, побачивши правоохоронців, намагались уникнути зустрічі з ними. Чоловіків було доставлено у Шевченківський відділ поліції. Їх особи хлопців були встановлені – це мешканці Житомирської області віком 20 та 21 рік.

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Під час поверхневого огляду поліцейські виявили в одного з молодиків 19 полімерних згортків амфетаміном, пакети з канабісом та кристалічною речовиною, схожою на психотропний засіб «ПВП». В іншого хлопця правоохоронці вилучили 10 згортків з канабісом та 6 згортків амфетаміном.

Один із зловмисників мав з собою ключ від камери зберігання, у якій поліцейські виявили та вилучили один полімерний пакет з амфетаміном,  2 полімерних пакети з канабісом, один пакет з психотропним засом «ПВП» та дві елекронні ваги. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

Дізнавачі територіального підрозділу поліції відкрили за фактами кримінальні провадження за ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють походження наркотичних та психотропних засобів, а також причетність зловмисників до скоєння інших кримінальних правопорушень.

Фото: поліція

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