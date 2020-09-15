Ремонт частини вулиці Богдана Хмельницького планують завершити до кінця вересня

До кінця вересня планують завершити ремонтні роботи на вулиці Богдана Хмельницького на ділянці від вул. Промисловій (Опришківська) до вул. Механічній. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Наразі формується фінальна геометрія вулиці на ділянці від вул. Промислової (Опришківська) до вул. Механічна.

«Зараз формується вже фінальна геометрія вулиці, з велодоріжками, паркувальними слотами, асфальтною частиною між вул. Промисловою і Механічною. До кінця вересня підрядник планує заасфальтувати цю ділянку і відкрити для проїзду. Вже є часткове замощення слоту для паркування, місцями буде велодоріжка, а основна частина йтиме велосмугами. Там буде впорядкований простір. Буде дві автомобільні смуги – по одній на кожному напрямку. Після ремонту вулиця буде комфортною як для водіїв, так і для пішоходів», – розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Андрій Білий.

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Нагадаємо, ремонт вул. Богдана Хмельницького (від вул. Промислової до вул. Липинського) у Львові стартував на початку травня. Всі роботи відбуваються почергово: перший етап – на відрізку від вул. Опришківської до вул. Механічної.

Вул. Богдана Хмельницького ремонтує компанія «Онур» за 175,4 млн грн. Тут замінять дорожнє покриття, влаштують напрямні острівці на перехрестях, прокладуть велодоріжки, тротуари та встановлять зупинки громадського транспорту. На час ремонту дві маршрутки, які курсують вул. Богдана Хмельницького, курсують за зміненою схемою.

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