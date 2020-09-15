27 BookForum: організатори розповіли про особливості першого онлайн-фестивалю

16 вересня стартує 27 Львівський міжнародний BookForum. Цьогоріч фестиваль вперше за 27 років відбудеться в онлайн-форматі. Протягом п’яти днів глядачі матимуть змогу відвідати 137 подій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Фокусна тема цьогорічного фестивалю – «Перепис населення: знати, хто ми є». Її кураторкою стала літературознавиця і критикиня Ганна Улюра.

«Щоб жити разом, ми маємо один про одного знати якомога більше і таки знати правду. Перепис населення – це сполука чесних питань і чесних цифр. Це нагода раптом чомусь сказати правду про себе, яка раптом чомусь буде цікавою комусь іншому», – говорить про фокусну тему її кураторка – літературознавиця і критикиня Ганна Улюра.

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Програму формує 31 тематичний кластер і спецпроєкт. До 137 онлайн-подій BookForum приєднались понад 300 учасників. Серед них – 23 іноземних автори з 5 континентів.

«Цьогорічна програма форуму була переформатована під онлайн-формат. Для нас було важливо максимально забезпечити безпеку наших відвідувачів та учасників, але ми зуміли зберегти структуру фестивалю як таку. Тобто в межах програми фестивалю залишаються тематичні кластери та спеціальні проекти від найкращих кураторів нашої країни, наших спеціалістів з кожної тем – а це близько 15 тем, а також спеціальні проекти від найбільших літературних фестивалів. В межах проекту буде 6 фестивалів, які матимуть свої спеціальні проекти, а також проекти від наших партнерів. Ми змогли залучити найкращих українських авторів, і нам вдалося залучити тих іноземних авторів, яких ми б, можливо, не змогли залучити, якби не проводили подію в онлайн-форматі», – розповіла програмна директорка 27 BookForum Софія Челяк.

Як пандемія змінює наше життя, ритуали і звички, як світ переосмислює цінності, перед якими викликами ми постаємо і як з ними впоратися, як гравцям культури виходити з кризи — про це дискутуватимуть на 27 BookForum. Основним фокусом проєкту буде кожен з нас. Таким чином, зазначають організатори, ми не тільки зможемо зрозуміти один одного і всіх разом, але й як особистості спробуємо віднайти себе у цьому мінливому світі та зробити особливий перепис.

Новий формат надасть можливість відвідати фестиваль тим, кому раніше не вдавалось приїхати до Львова, тож у всіх поціновувачів літератури буде можливість почути улюблених письменників у будь-якому куточку світу.

«Цьогоріч ми сформували програму за питаннями перепису населення. Кожна дискусія, читання, розмова, лекція – це відповідь на одне з 8 питань опитувальника. Усі спікери та спікерки у програмі – не випадкові. Вони готові чесно відповідати, а ми – слухати», – каже Софія Челяк.

Почесна гостя фестивалю — американська письменниця та музикантка Патті Сміт. Спеціальні гості – мексиканська письменниця Фернанда Мельчор, австралійська письменниця Гізер Морріс, британський письменник Пітер Померанцев.

Цьогоріч навколо BookForum об’єднались 6 літературних фестивалів, які проводитимуть події у межах спецпроєктів: Мистецький Арсенал, Мистецький фестиваль «Ї», Кримський інжир, Translatorium, Острів Європа / Europe Island та Meridian Czernowitz.⠀

«Спільно з Respublica FEST ми трансформували Ніч поезії та музики non-stop. Тому 19 вересня ви можете зібрати друзів, під”єднати колонки й влаштувати домашню вечірку», — кажуть організатори.

Серед іноземних авторів – учасниці поетичної платформи Versopolis Шагін Бурджу (Швеція), Гелен Айворі (Велика Британія), Таня Гамберленд (ПАР/Італія), Дебора Вукушич (Іспанія), а також британський поет і перформер Кейс Джаррет.

Серед українських – поет Юрій Іздрик, поет, перекладач Остап Сливинський, поетеса, режисерка Ірина Цілик, поетеса, перекладачка Маріанна Кіяновська. Line-up Ночі поезії та музики non-sto: Kurs Valüt, Ragapop, Ofliyan, The Unsleeping, СТАСІК (Анастасія Шевченко).

Усі події 27 BookForum – безкоштовні. Онлайн-трансляції – на сайті bookforum.ua.

Як повідомляв Львівський портал, 26-й Форум видавців торік у Львові відбувався з 18 по 22 вересня. Саме у 2019-му деякі його події вперше переклали мовою жестів. Про те, як тривало свято книголюбів, читайте за цим посиланням.

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