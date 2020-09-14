Ветерана УПА Василя Романіва 15 вересня поховають на Личакові

Завтра, 15 вересня, відбудеться прощання та чин похорону члена Львівського Крайового Братства ветеранів національно-визвольної боротьби, учасника бойових дій УПА Василя Романіва. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, завтра о 16:00 год. у каплиці Івана Хрестителя на вул. Пекарській, 52 відбудеться прощання і чин похорону. Поховають Василя Романіва на полі 86а – Меморіалі «Стіна Пам’яті УПА» Личаківського кладовища.

Прощальні заходи відбудуться з дотриманням карантинних обмежень, тож усіх просять бути на відстані один від одного та в засобах захисту, обов’язково – у масках чи респіраторах.

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Як повідомляв Львівський портал, 14 вересня у вічність відійшов 89-річний член Львівського Крайового Братства ветеранів національно-визвольної боротьби, учасник бойових дій УПА, станичний Франківського району Львова Василь Романів.

Довідка

Василь Романів народився 22 березня 1931 року у с. Стратин Станіславівського воєводства (тепер Рогатинський район Івано-Франківської області). У 1930-х рр. навчався у польській початковій школі, 1939−1941 рр. – у радянській школі, 1941−1944 рр – у семикласній середній школі. Навесні 1944 року вступив до Юнацтва ОУН, став зв’язковим під псевдо «Славко». Протягом 1947 року навчався у восьмому класі середньої школи с. Пуків, з 1948 року – у дев’ятому класі у с. Болотня Перемишлянського р-ну. Водночас виконував обов’язки помічника станичного Рогатинського р-ну Івано-Франківської області.

За завданням Проводу ОУН у 1949−1950 рр. здобував освіту в торгово-кооперативній школі м. Станіслав (тепер м. Івано-Франківськ). У 1951−1956 рр. навчався у Лісотехнічному інституті. У 1956−1960 рр. проходив практику в Туркменській РСР (тепер Туркменістан). 1968 року повернувся до Львова. Викладав у Львівському пожежно-технічному училищі, згодом – у професійно-технічному залізничному училищі. Мешкав у Львові.

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Фото: ЛМ