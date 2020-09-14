У підніжжі Високого Замку відновили одну з найбільших брам

У Львові у будинку на вулиці Лисенка,3, що по дорозі до Високого Замку, відновили одну з найбільших брам. Про це інформує ЛКП «Бюро спадщини».

Оригінальна історична брама не збереглася: на її місці стояли знищені металеві ворота, які мешканці встановили самовільно. Нову дубову браму фахівці виготовляли близько місяця.

«Ще 30 років тому, тут стояла оригінальна австрійська брама, її замінили на іншу, яка також не збереглася до наших днів. Ми застали звичайні зварені металеві ворота, які мешканці встановили самовільно. Нову дубову браму ми відтворювали за спогадами мешканців, які ще її застали», – розповів реставратор Ростислав Малецький.

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Нову браму виготовили завдяки міської програми співфінансування з мешканцями за підтримки ЛКП «Бюро спадщини».

«Складність виникла через великі габарити брами. Це найбільші двері, з якими мені доводилося працювати. Мешканці попросили залишити металевий каркас від старої брами, потрібно було їх об’єднати і підігнати по розміру до нової дубової коробки. Це додало нам додаткової роботи», – додав реставратор.

Загальна вартість реставраційних робіт становила близько 108 000 грн.

«З цієї суми місто оплатило майже 76 000 грн, а іншу частину – мешканці, які раніше подали заявку на участь у програмі співфінансування», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Нагадаємо, цьогоріч місто планує відреставрувати щонайменше 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Усі роботи проводять відомі місцеві реставратори по дереву та металу. При реставрації брам 70% вартості робіт оплачуються із міського бюджету, 30% – сплачують мешканці.

Нагадаємо, Львівський портал побував на екскурсії відреставрованими брамами Львова. З ТОП-локаціями зі старовинними брамами Львова можна ознайомитися тут.

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Фото: Бюро спадщини