У Львові офіційно представили нового прокурора області

Сьогодні, 14 вересня, відбулося офіційне представлення нового керівника Львівської обласної прокуратури Антона Войтенка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Представив нового прокурора перший заступник Генерального прокурора Роман Говда. Він привітав колектив із успішним проходженням атестації та початком функціонування обласної прокуратури, зазначивши, що успіх реформи залежить від кожного прокурора.

«На цей час впроваджується стратегія розвитку в цілому, розробляється ефективна модель діяльності органів прокуратури. Сподіваюсь, що колектив Львівської прокуратури підтримає на цьому шляху нового керівника, який за час служби зарекомендував себе як фаховий, професійний організатор, який вміє працювати на результат», – додав Роман Говда.

Реклама партнерів

Антон Войтенко подякував за довіру та запевнив, що докладе всіх зусиль, щоб якісно виконувати службові обов’язки та поставлені завдання.

Довідка

Антон Борисович Войтенко народився 22 жовтня 1984 року в м. Умань Черкаської області. Здобув юридичну освіту у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого. В органах прокуратури працює з 2007 року.

До призначення очільником Львівської обласної прокуратури, працював прокурором Рівненської області, а також обіймав різні посади у військовій прокуратурі Центрального регіону України.

Керівником прокуратури Львівщини Антона Войтенка призначено наказом Офісу Генерального прокурора з 11 вересня 2020 року строком на 5 років.

Нагадаємо, 10 вересня стало відомо, що 34-річна Ірина Діденко більше не очолює прокуратуру Львівської області. Очолювала прокуратуру Діденко трохи менше року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.