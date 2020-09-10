Прокуратуру Львівщини очолить 35-річний Антон Войтенко

Головою прокуратури Львівщини став 35-річний Антон Войтенко. Про це стало відомо увечері четверга, 10 вересня. Про це пише Zaxid.net з посиланням на власні джерела.

Наразі про представлення нового очільника прокуратури Львівщини нічого невідомо.

Зобоаження: Івана Спринського

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Раніше Антон Войтенко займав посаду прокурора Рівненської області. На цю посаду його призначили у січні 2020 року. Також раніше він працював на різних посадах у військовій прокуратурі Центрального регіону України.

Як зазначено у автобіографічній довідці Антона Войтенка на сайті прокуратури Рівненської області, він народився 22 жовтня 1984 року в м. Умань Черкаської області. Здобув юридичну освіту у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого. В органах прокуратури працює з 2007 року.

Нагадаємо, 10 вересня стало відомо, що 34-річна Ірина Діденко більше не очолює прокуратуру Львівської області. Очолювала прокуратуру Діденко трохи менше року.