ОСТАННІ НОВИНИ

Прокуратуру Львівщини очолить 35-річний Антон Войтенко

Вероніка Рой

|

Головою прокуратури Львівщини став 35-річний Антон Войтенко. Про це стало відомо увечері четверга, 10 вересня. Про це пише Zaxid.net з посиланням на власні джерела.

 

Наразі про представлення нового очільника прокуратури Львівщини нічого невідомо.

Зобоаження: Івана Спринського

Реклама партнерів

Раніше Антон Войтенко займав посаду прокурора Рівненської області. На цю посаду його призначили у січні 2020 року. Також раніше він працював на різних посадах у військовій прокуратурі Центрального регіону України.

Як зазначено у автобіографічній довідці Антона Войтенка на сайті прокуратури Рівненської області, він народився 22 жовтня 1984 року в м. Умань Черкаської області. Здобув юридичну освіту у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого. В органах прокуратури працює з 2007 року.

Нагадаємо, 10 вересня стало відомо, що 34-річна Ірина Діденко більше не очолює прокуратуру Львівської області. Очолювала прокуратуру Діденко трохи менше року.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева
Ірина ВЕЛИЧКО
Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева

Сьогодні вже майже чотири мільйони громадян, включаючи й мешканців нашого славетного міста Лева, є постійними клієнтами ...

Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика

Ігор Васюник – перший, хто офіційно повідомив про свою участь у виборах на посаду міського голови Львова цієї осені. Пол...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...