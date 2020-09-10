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Головна прокурорка Львівщини пішла з посади

Наталя Дуляба

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34-річна Ірина Діденко більше не очолює прокуратуру Львівської області. Про це вона у четвер, 10 вересня, написала на своїй сторінці у Facebook.

 

Ірина Діденко повідомила, що віднині, 10 вересня, закінчуються її повноваження як головної прокурорки Львівщини. Чи звільнилась вона за власним бажанням, чи ні, наразі не відомо.

«Дякую, Львівщино! Неймовірний край з неповторним містом Лева з власною, незламною позицією, яка захоплює. Дякую всім за відкрите серце, з яким прийняли. У свою чергу зробила за цей час все, що було в моїх силах та повноваженнях, щоб ми хоч трохи наблизились до західних стандартів роботи», – відзначила Ірина Діденко.

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Додамо, що Ірина Діденко очолювала прокуратуру Львівської області трохи менше року. На цю посаду її призначили в середині жовтня 2019 року. Тоді Діденко анонсувала «будівництво прокуратури європейського зразка». За час роботи Ірини Діденко прокуратура викрила низку гучних злочинів.

34-річна Ірина Діденко є уродженкою м. Немирів, що на Вінниччині.  Кандидат юридичних наук. Працювала на різних посадах в органах прокуратури Вінницької та Івано-Франківської областей, а також у ГПУ.

У прокуратуру Львівщини прийшла на заміну попереднього головного прокурора області Юрія Квятківського.

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