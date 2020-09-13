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Поблизу Львова водій ВАЗу «під кайфом» злетів з дороги і перекинувся на авто

Соломія Головіна

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Поблизу Львова на автодорозі Київ – Чоп 51-річний водій, який перебував у стані наркотичного сп’яніння, не впорався з керуванням, автомобіль злетів з дороги і перевернувся. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Аварія сталася 12 вересня. Мешканець Дрогобича, керуючи автомобілем ВАЗ-21099, був неуважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечної швидкості, відтак не впорався з керуванням і злетів з проїзної частини. Внаслідок цього автомобіль перекинувся.

51-річний водій не травмувався. Втім патрульні виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння.

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Перевірка в медичному закладі підтвердила це. Чоловік керував транспортним засобом під дією метадону.

На порушника склали два протоколи: за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та за ст.124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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