На Стрийській BMW насмерть збив 84-річного львів'янина на пішохідному переході

На вулиці Стрийській у Львові BMW насмерть збив 84-річного чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Аварія сталася 12 вересня, близько 12:45 год.
Так, на вул. Стрийській 75 38-річний водій автомобіля BMW 218 скоїв наїзд на 84-річного львів’янина, який перебував на пішохідному переході. Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці події.
Обставини події встановлюються.
Нещодавно Львівський портал повідомляв про ще одну смертельну ДТП на пішохідному переході у Львові. Опівночі 10 вересня на перехресті вулиць Стийської-Максимовича водій автомобіля BMW насмерть збив 56-річного львів’янина, який переходив дорогу на пішохідному переході.
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Фото: Варта-1
Соломія Головіна