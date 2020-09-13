52% українців вважають, що в країні не порушують прав російськомовних громадян

Більшість українців (52%) вважають, що в Україні не порушують прав російськомовних громадян. Такі результати соціологічного дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Згідно із опитуванням, ще 26% вважають, що права російськомовних в окремих випадках порушуються, 10% говорять про постійні порушення. На заході найбільше тих, хто вважає, що права не порушуються – 76%, також більшість підтримує таку думку і в центральній Україні. У східному регіоні, навпаки, значно більше людей, які вважають, що права російськомовних порушуються постійно (21%) або у окремих випадках (40%).

51% українців вважає, що мовні права україномовних людей на окупованих територіях Криму та ОРДЛО порушуються (з них 25% відзначають систематичні порушення, 26% – окремі випадки). Ще 19% вважають, що порушення мовних прав немає, а також майже третина респондентів (31%) не мають думки з цього приводу.

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Водночас у дослідженні сказано про те, що проблеми розвитку української мови першочерговими вважають 20% українців. Ще 44% вважають розвиток української мови важливою проблемою, хоча й визнають, що країна має більш нагальні потреби. 33% вважають ці проблеми другорядними. У західному регіоні найбільше тих, хто вважає ці проблеми першочерговими (42% проти 4% на сході), а у східному регіоні переважає сприйняття проблем розвитку мови як другорядних (55%).

Також зазначається, що більшість українців (66%) погоджуються, що російська мова в Україні може вільно використовуватися у приватному житті, але єдиною державною мовою має бути українська. Ще 18% вважають доречним надання російській офіційного статусу в окремих регіонах, а 13% впевнені, що російська має стати державною на всій території України. Щодо статусу російської мови маємо консенсус на Заході та в Центрі, у Південному регіоні також більшість вважає доречним збереження української як єдиної державної (62%). Думки розділилися лише у Східному регіоні, тут 33% говорять про єдину державну мову, ще 32% підтримують надання російській регіонального статусу та 31% за надання російській офіційного статусу по всій країні.

Довідка

Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні 79% громадян переконані, що всі українці повинні володіти державною мовою.