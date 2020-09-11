Водій підводи загинув у ДТП на Дрогобиччині

У четвер ввечері, 10 вересня, у Дрогобицькому районі зіткнулися «Опель Вектра» та гужова підвода. В результаті ДТП загинув водій підводи. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

ДТП сталася близько 20.50 на автодорозі Дрогобич-Самбір у селі Брониця Дрогобицького району. Зокрема, 63-річний водій автомобіля «Опель Вектра» зіткнувся з гужовою підводою, якою керував 35-річний мешканець одного з сіл Самбірського району. У результаті ДТП керманич підводи від отриманих травм помер на місці події. Окрім того, були травмовані коні, запряжені у підводу.

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За фактом слідчі територіального відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Фото: Нацполіція Львівщини