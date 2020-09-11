Україна забезпечена COVID-тестами на півтора місяця, – Степанов

Тестовими системами для діагностування COVID-19 лабораторні центри МОЗ України забезпечені на півтора місяця. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає Укрінформ.

«Взагалі ми забезпечені тест-системами десь на півтора місяця – це гарантовано. Більш того, у нас є українські виробники тест-систем, які зараз використовуються», – сказав міністр.

Степанов пояснив, що для придбання тестів обласні лабораторні центри отримують кошти, виділені МОЗ з державного «ковідного» фонду. Закупівля ж відбувається в залежності від темпів використання й від потреби. Так, наприклад, у Харкові чи Одесі досить висока кількість підозр, тож і тестів, відповідно, за день використовується значно більше, ніж у регіонах з нижчим рівнем захворюваності.

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«Держава закуповувала, закуповує і буде закуповувати тест-системи», – запевнив Степанов.

Нагадаємо, станом на ранок п’ятниці, 11 вересня, в Україні підтвердили 148 756 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 3 144 нових хворих – це антирекорд кількості нових хворих за добу.