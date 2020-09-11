ОСТАННІ НОВИНИ

Під колесами автівок на Львівщині загинуло двоє пішоходів

Вероніка Рой

|

Двоє пішоходів загинули внаслідок наїзду автомобілів на Львівщині. Один випадок трапилися у Львові, а інший – у Стрию. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Одна ДТП трапилася 10 вересня близько 00:05 год. у  Львові на вул. Стрийській, 264. 26-річний водій автомобіля марки «БМВ» на пішохідному переході збив 56-річного львів’янина. Пішохід від отриманих травм загинув на місці події.

Інша аварія сталася 11 вересня близько 04:00 год. у Стрию на вул. Дрогобицькій, 193. Там 43-річний водій автомобіля «Мерседес 315» скоїв наїзд на пішохода віком біля 60 років. Він йшов по дорозі в попутному напрямку і автомобіль смертельно травмував його. Обставини події та особа загиблого встановлюється.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева
Ірина ВЕЛИЧКО
Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева

Сьогодні вже майже чотири мільйони громадян, включаючи й мешканців нашого славетного міста Лева, є постійними клієнтами ...

Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика

Ігор Васюник – перший, хто офіційно повідомив про свою участь у виборах на посаду міського голови Львова цієї осені. Пол...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...