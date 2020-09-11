Під колесами автівок на Львівщині загинуло двоє пішоходів

Двоє пішоходів загинули внаслідок наїзду автомобілів на Львівщині. Один випадок трапилися у Львові, а інший – у Стрию. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Одна ДТП трапилася 10 вересня близько 00:05 год. у Львові на вул. Стрийській, 264. 26-річний водій автомобіля марки «БМВ» на пішохідному переході збив 56-річного львів’янина. Пішохід від отриманих травм загинув на місці події.

Інша аварія сталася 11 вересня близько 04:00 год. у Стрию на вул. Дрогобицькій, 193. Там 43-річний водій автомобіля «Мерседес 315» скоїв наїзд на пішохода віком біля 60 років. Він йшов по дорозі в попутному напрямку і автомобіль смертельно травмував його. Обставини події та особа загиблого встановлюється.

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