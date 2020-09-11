На Жовківщині під час пожежі у будинку загинуло немовля

У п’ятницю вранці, 11 вересня, у Жовківському районі виникла пожежа у будинку, під час якої загинуло немовля. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини

Пожежа трапилася у селі Звертів Жовківського району в цегляному житловому будинку. Інформація про інцидент до рятувальників надійшла о 06:56. До місця події було негайно направлено вогнеборців.

На момент загоряння в будинку знаходилось троє дітей. Батьки винесли дітей з палаючої будівлі на свіже повітря. Двоє дітей не постраждало, а от 1-річний хлопчик отримав опіки по дорозі до лікарні помер.

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О 07:39 пожежу локалізовано та о 07:57 повністю ліквідовано. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено стіни на площі та стелю.

До ліквідації пожежі залучалось 9 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Причини та обставини подій встановлюють правоохоронні органи.

Надзвичайники просять батьків дбати про безпеку дітей:

не залишайте дітей вдома без нагляду дорослих;

якщо ви залишаєте дитину вдома саму, переконайтеся що всі наявні в помешканні електроприлади знаходяться у справному стані, а сірники сховані у недоступному місці;

обов’язково розкажіть дітям, що у разі виникнення пожежі необхідно терміново сповістити про це дорослих та Службу порятунку за номером “101”;

Фото: ДСНС