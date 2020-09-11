ОСТАННІ НОВИНИ

На Жовківщині під час пожежі у будинку загинуло немовля

Вероніка Рой

|

У п’ятницю вранці, 11 вересня, у Жовківському районі виникла пожежа у будинку, під час якої загинуло немовля. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини

 

Пожежа трапилася у селі Звертів Жовківського району в цегляному житловому будинку. Інформація про інцидент до рятувальників надійшла о 06:56. До місця події було негайно направлено вогнеборців.

На момент загоряння в будинку знаходилось троє дітей. Батьки винесли дітей з палаючої будівлі на свіже повітря. Двоє дітей не постраждало, а от 1-річний хлопчик отримав опіки по дорозі до лікарні помер.

Реклама партнерів

О 07:39 пожежу локалізовано та о 07:57 повністю ліквідовано. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено стіни на площі та стелю.

До ліквідації пожежі залучалось 9 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Причини та обставини подій встановлюють правоохоронні органи.

Надзвичайники просять батьків дбати про безпеку дітей:

  • не залишайте дітей вдома без нагляду дорослих;
  • якщо ви залишаєте дитину вдома саму, переконайтеся що всі наявні в помешканні електроприлади знаходяться у справному стані, а сірники сховані у недоступному місці;
  • обов’язково розкажіть дітям, що у разі виникнення пожежі необхідно терміново сповістити про це дорослих та Службу порятунку за номером “101”;

Фото: ДСНС

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева
Ірина ВЕЛИЧКО
Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева

Сьогодні вже майже чотири мільйони громадян, включаючи й мешканців нашого славетного міста Лева, є постійними клієнтами ...

Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика

Ігор Васюник – перший, хто офіційно повідомив про свою участь у виборах на посаду міського голови Львова цієї осені. Пол...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...