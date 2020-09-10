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У Львові відновили партнерські пологи після майже пів року заборони

Соломія Головіна

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У Львові відновили партнерські пологи, які були заборонені  через карантин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зазначається, що таке рішення 10 вересня прийняла комісія з надзвичайних ситуацій.

«Епідемія коронавірусу наклала на нас ряд обмежень, в тому числі – щодо доступу до пологових будинків. Згідно з законом, брати участь у народженні може не лише батько дитини, але й партнер чи партнерка, яку обрала породілля. Та задля безпеки матерів, дітей і медичних працівників ми все ж залишили декілька обмежень. При народженні може бути присутня лише одна людина. Вона має бути у засобах індивідуального захисту, пройти термометрію, не мати симптомів захворювання, і впродовж останніх 14 днів не контактувати з хворими на коронавірус. Важливо розуміти, що йдеться лише про пологові будинки, які належать місту – на вул. Мечникова та вул. Рапопорта. Останній запрацює з 1 жовтня», – наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Зазначимо, що через коронавірус у всіх пологових Львова заборонили відвідування породіль та партнерські пологи. В усіх лікарнях на території області призупинили планову госпіталізацію.

Раніше у Єдиній системі електронних петицій львів’яни зареєстрували петицію у міську раду з проханням відновити партнерські пологи, вважаючи тимчасову заборону, пов’язану із COVID-19, порушенням прав породіль.

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