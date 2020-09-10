Карта білоруських губерній у складі Російської імперії. Посол РФ зробив Лукашенку подарунок

Виконуючому обов’язки президента Білорусі Олександру Лукашенку подарували карту білоруських губерній у складі Російської імперії. Про це повідомляє УП.

Подарунок Лукашенко вручив посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев зі словами: «Це ще одне підтвердження справедливості кордонів Білорусі, в тому числі і відповідь всім тим, хто дивиться по-іншому».

Таким чином Мезенцев привітав Лукашенка з минулим днем народження.

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Він подарував йому книгу з топографічними картами Вітебської, Гродненської, Мінської та Могилевської губерній. Перший примірник факсимільного видання 1866 року.

Нагадаємо, після закінчення президентських виборів у Білорусі 9 серпня почалися акції протесту, які переросли у зіткнення з міліцією. Так, у ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. Акції протесту тривають по нинішній день.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, як повідомлялося, вона перебуває у Литві.

Центральна виборча комісія 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента в Білорусі. Чинний президент Олександр Лукашенко набрав з 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська – 10,1% голосів.

На вихідних, 15-16 серпня, Олександр Лукашенко провів дві телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, який пообіцяв «посприяти у вирішенні проблем».

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Фото: УП