У дитячій лікарні на Орлика почала працювати сучасна травматологічна операційна

У ортопедо-травматологічному відділенні міської дитячої клінічної лікарні Львова, що на вул. П. Орлика, запрацювала нова сучасна травматологічна операційна. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Сучасне обладнання операційної включає в себе візуалізатор вен, збільшуючі лінзи, безтіньову лампу, енергоефективний і з підвищеною безпекою коагулятор, можливість підключення апаратів для малоінвазивних операцій, візуалізація процесу оперативного втручання з можливістю трансляції його у навчальну кімнату та по системі телемедичних консультацій тощо.

«Ця операційна – це новітні технології в плані будівництва та дизайну таких об’єктів з дотримання всіх санітарно-епідемічних норм. Вона унікальна тим, що має систему панелей, які можуть оброблятись звичайними миючими засобами, та створює систему повітряних потоків, які забезпечують надходження стерильного повітря без додаткових хімічних засобів. Також тут дуже потужне технічне забезпечення: застосовано багато ІТ-технологій, які надають багато зручностей під час проведення операцій», – розповіла завідувачка ортопедо-травматологічного відділення Галина Гачкевич.

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За словами лікарки, дитячий травматизм сьогодні є поширеним куди більше, ніж травматизм дорослих, тому поява такої операційної є надважливою.

Нагадаємо, ремонт у травматологічній операційній вдалося здійснити за допомогою громадського проєкту № 18 «Я хочу знову бігати» (3 млн грн – кошти проєкту, 200 тис грн – кошти лікарні).

Також КНП «Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова» планує до кінця року завершити проєкт створення відділення невідкладної допомоги. Він передбачає поділ відділення на три зони: зелена зона (для пацієнтів, які приходять зі скеруванням від сімейного лікаря, з не важкими станами, що передбачає планову госпіталізацію); жовта зона (для пацієнтів, які звертаються без скерування від лікаря, що потребують додаткових обстежень і, які можливо, будуть вимагати короткотривалої госпіталізації для вирішення питання щодо подальшого лікування амбулаторно чи стаціонарно); червона зона (для надання невідкладної допомоги – дітям з травмами, порізами, укусами, судомами тощо).

Станом на зараз у лікарні створена жовта зона (ізоляційно-діагностичне відділення), яке працює з квітня 2020 року. Його відкриття було надзвичайно важливим, оскільки при епідемії коронавірусу потрібна обсервація пацієнтів із сумнівним діагнозом.

Червона зона для надання невідкладної допомоги (реанімаційне відділення) знаходиться на стадії завершення.

Існуюче приймальне відділення в подальшому планується відокремити на зелену зону (для пацієнтів зі скеруванням) та жовту зону (для пацієнтів, які потребують додаткового обстеження). У цій зоні планується робота діагностичної лабораторії, травматологічної та загально-хірургічної операційних, працюватиме рентген-кабінет тощо.

Загальна вартість проєкту зі створення зонованого відділення невідкладної допомоги у дитячій лікарні на Орлика – 36 млн грн.

Проєкт створення відділення невідкладної допомоги (Emergency department) був розроблений американською консалтинговою компанією ще 5 років тому, а Львівською міською радою було виділено кошти на проєктно-кошторисну документацію. І це буде перше відділення невідкладної допомоги в Україні серед дитячих лікарень.

«Наша лікарня змінюється у кращу сторону. Зараз ми здійснюємо реконструкцію ізоляційно-діагностичного корпусу під відділення невідкладної допомоги. Також нещодавно ми реалізувати громадський проєкт – створення унікальної операційної, аналогів якої немає в медичних закладах Львова. Окрім того, ми впроваджуємо в нашій установі новітні технології та піднімаємо питання трансплантації дітям печінки та нирок. А ще у червні ми відкрили унікальний сурдологічний кабінет, який впритул наблизив нас до слухопротезування у дітей західного регіону України. Робимо все можливе, щоб медична допомога для дітей нашого регіону ставала все кращою і кращою», – розповів головний лікар КНП «Міська дитяча клінічна лікарня міста Львова» Дмитро Квіт.

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Фото: ЛМР