Мерія дала «добро» на масштабну забудову в центрі Львова

Сесія Львівської міської ради затвердила детальний план території у районі вул. Газової, вул. П. Куліша, вул. М. Балабана, вул. Джерельної. Він передбачає спорудження низки будівель неподалік Forum Lviv. «За» відповідну ухвалу в понеділок, 7 вересня, проголосував 41 депутат, передає кореспондент Львівського порталу.

Затверджений детальний план території (ДПТ) охоплює земельні ділянки загальною площею 12,8 га фактично в самому центрі міста. Всі вони розташовані в межах історичного ареалу Львова та входять у буферну зону ЮНЕСКО.

Зараз тут знаходиться житлова забудова кінця XIX – початку ХХ століття, серед якої є пам’ятки архітектури, ТРЦ Forum Lviv, офіси, магазини та інші комерційні заклади. Водночас на цій території також розташований занедбаний комплекс колишньої Газівні, що є цілим промисловим містечком із площею посередині і водонапірною вежею.

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Натомість тепер тут, у Галицькому районі, який не має затвердженого зонінгу, збудують три нові житлові будинки, низку офісів, торгівельних та інших будівель громадського призначення, а також облаштують зелені зони.

Всю територію ДПТ поділили на шість кварталів:

Квартал №1 – існуючу забудову збережуть, але зведуть ще 5-поверховий офісний центр.

Квартал №2, №3 – існуючу забудову збережуть, а громадські споруди «відкриють» для реконструкції з надбудовою (зі зміною цільового призначення). Зокрема, тут хочуть відновити водонапірну вежу Газівні. Також у кварталі №2 облаштують сквер і відкритий громадський простір.

Квартал №4 – для існуючої громадської забудови передбачають можливість реконструкції з надбудовою. На місці колишніх виробничих територій спорудять готель і торгово-офісний центр.

Квартал №5 – на вул. Джерельній зведуть два 4-поверхові житлові будинки, у яких мешкатимуть 112 нових мешканців, а також комерційно-офісну будівлю.

Квартал №6 – поруч із існуючою забудовою на вул. Газовій спорудять 6-поверховий будинок. Також тут з’явиться торгово-офісний і торгово-розважальний комплекси.

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Загалом у всіх шістьох кварталах з’явиться від 4500 до 6000 нових робочих місць. Таким чином хочуть зменшити «маятникову міграцію» населення і зняти навантаження на інфраструктуру.

Щодо вуличної мережі, то вул. Газову хочуть зробити пішохідною, проте збережеться можливість заїзду спецтранспорту.

Нагадаємо, на вул. Куліша «діру» поміж будинками хочуть забудувати готелем зі сквером на даху.

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