Масштабна забудова в центрі Львова: як хочуть змінити територію біля Forum Lviv

В центрі Львова хочуть збудувати три нові житлові будинки на 4-6 поверхів, низку громадських будівель, у яких працюватимуть до 6000 людей, а також облаштувати зелені зони. Все це передбачає розроблений детальний план території у районі вул. Газової, вул. П. Куліша, вул. М. Балабана, вул. Джерельної, опублікований на сайті Львівської міськради. Про це повідомляє Львівський портал.

Напрацьований детальний план території (ДПТ) охоплює земельні ділянки загальною площею 12,8 га фактично в самому центрі міста. Всі вони розташовані в межах історичного ареалу Львова та входять у буферну зону ЮНЕСКО.

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Зараз на цій території знаходиться житлова забудова кінця XIX – початку ХХ століття, серед якої є пам’ятки архітектури, ТРЦ Forum Lviv, офіси, магазини та інші комерційні заклади. Водночас тут також розташований занедбаний комплекс колишньої Газівні, що є цілим промисловим містечком із площею посередині і водонапірною вежею.

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Натомість тепер тут, у Галицькому районі, який не має затвердженого зонінгу, пропонують збудувати три нові житлові будинки, низку офісів, торгівельних та інших будівель громадського призначення, а також облаштувати зелені зони.

Всю територію ДПТ хочуть поділити на шість кварталів:

Квартал №1 – існуючу забудову збережують, але планують звести ще 5-поверховий офісний центр.

Квартал №2, №3 – існуючу забудову збережуть, а громадські споруди «відкриють» для реконструкції з надбудовою (зі зміною цільового призначення). Зокрема, тут хочуть відновити водонапірну вежу Газівні. Також у кварталі №2 планують облаштувати сквер і відкритий громадський простір.

Квартал №4 – для існуючої громадської забудови передбачають можливість реконструкції з надбудовою. На місці колишніх виробничих територій планують звести багатофункціональний комплекс: готель, торгово-офісний центр.

Квартал №5 – на вул. Джерельній зведуть два 4-поверхові житлові будинки, у яких мешкатимуть 112 нових мешканців, а також комерційно-офісну будівлю.

Квартал №6 – поруч із існуючою забудовою на вул. Газовій спорудять 6-поверховий будинок, він розрахований на 162 мешканців. Також тут з’явиться торгово-офісний і торгово-розважальний комплекси.

Загалом у всіх шістьох кварталах з’явиться від 4500 до 6000 нових робочих місць. Таким чином хочуть зменшити «маятникову міграцію» населення і зняти навантаження на інфраструктуру.

Щодо вуличної мережі, то вул. Газову хочуть зробити пішохідною, проте збережеться можливість заїзду спецтранспорту.

А для зменшення заторів рух громадського транспорту пропонують перенести з вул. Куліша на просп. Чорновола.

Нагадаємо, на вул. Куліша «діру» поміж будинками хочуть забудувати готелем зі сквером на даху.

Візуалізація – ДПТ, відео – Варіанти