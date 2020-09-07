«Мінувальника» із Червонограда взяли під цілодобовий домашній арешт

За неправдиве повідомлення про замінування багатоповерхівки у Червонограді 57-річному червоноградцю обрали запобіжний захід. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.
Ідеться про випадок, який трапився 3 вересня цього року. 57-річний червоноградець повідомив, що на даху однієї з багатоповерхівок Червонограда знаходиться вибуховий пристрій.
Як наслідок, правоохоронці евакуювали близько 70 осіб. Проте огляд місця події показав, що жодних вибухових речовин там немає.
Так, дії чоловіка кваліфікували за ч. 1 ст. 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення вибуху).
Зловмиснику обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. На цей час проводяться слідчі дії. Санкція статті передбачає покарання у вигляді від 2 до 6 років позбавлення волі.
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Соломія Головіна