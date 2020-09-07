Двох дітей госпіталізували після ДТП у Миколаївському районі

У с. Березина Миколаївського району зіткнулися Mercedes та ВАЗ-2109. Внаслідок ДТП постраждало троє осіб, двоє з них – діти. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Аварія сталася 6 вересня. Внаслідок зіткнення автомобіля 3 пасажири автомобіля Mercedes, серед яких двоє дітей віком 9 та 2 роки, із травмами різного ступеня важкості госпіталізовані у медичні заклади області.

Обставини події встановлюються.

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