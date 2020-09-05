На Львівщині склали майже 400 адмінпротоколів на перевізників через порушення карантину

Від початку карантину правоохоронці Львівщини склали 383 адмінпротоколів за порушення перевізниками правил пасажирських перевезень. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції у Львівській області.

Поліцейські продовжують проводити рейдові перевірки дотримання перевізниками правил пасажирських перевезень під час карантину. Зокрема, йдеться про заборону перевозити у районах області в яких встановлено «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки, пасажирів у кількості більшій, ніж 50 відсотків кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу.

Також поліцейські нагадують, що під час перевезення водій та пасажири мають бути у захисних масках.

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У разі порушення карантину порушникам загрожує адміністративна відповідальність – штраф 34 тисячі гривень.

Нагадаємо, на період карантину весь транспорт області курсує у режимі спецперевезень.

Із 23 березня у Львові на час карантину скасували пільговий проїзд, але вже на початку липня вирішили відновити.

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