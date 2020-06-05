«Дайте возити людей!»: перевізники Львівщини вимагають відновити пасажирське перевезення

У п’ятницю, 5 червня, під стінами Львівської ОДА обласні пікетують перевізники. Вони вимагають відновити пасажирське перевезення на Львівщині. Про повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Перевізники організували акцію протесту «Дайте возити людей!», під час якої вимагають відновити пасажирське перевезення на Львівщині та повернути на ринок легальних перевізників.

«Люди уже котрий місяць на карантині, уже втрачають останні запаси і терпець. Тим часом нелегальні перевізники, можливо, за мовчазного сприяння влади, ще більше розвинули свої небезпечні рейси. Лише у районі Стрийського автовокзалу у Львові щодня курсує приблизно півсотні «лівих» рейсів», – наголошують перевізники.

Нагадаємо, на період карантину весь транспорт області курсує у режимі спецперевезень. Рішення про пом’якшення карантинних обмежень, зокрема і відновлення регулярної роботи пасажирського транспорту, можуть лише на засіданні обласної комісії ТЕБ і НС, яке відбудеться сьогодні, 5 червня.

Втім під час останнього засідання, яке відбулося 1 червня, вирішили не пом’якшувати карантинних обмежень через високий рівень нових випадків захворювання на коронавірус в області.

Фото: Святослав Товстига