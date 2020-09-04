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У Червонограді п’яний чоловік «замінував» будинок

Вероніка Рой

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Поліцейські затримали 57-річного чоловіка, котрий повідомив про неправдиве замінування будинку у Червонограді. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

 

3 вересня близько 16:30 до поліції надійшло повідомлення  про те, що один із будинків по вулиці Сокальській у місті  Червоноград заміновано. На місце події виїхали правоохоронці. Вони обстежили приміщення будинку та прилеглу територію, проте вибухонебезпечних предметів не виявили.

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За пів години поліцейським вдалося встановили особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення та затримали його. Ним виявився 57-річний мешканець Червонограда. Також встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Фото: Нацполіція Львівщини

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