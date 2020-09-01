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За понад місяць «всеосяжного припинення вогню» на Донбасі зафіксовано 829 порушень

Соломія Головіна

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Від початку дії режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала загалом 829 його порушень. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 31 серпня, передає Укрінформ.

 

«Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 829 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 148 вибухів, 2 невизначені боєприпаси, що пролетіли, 12 освітлювальних ракет, а також 667 черг та пострілів)», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, під час засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) 22 липня  дійшли згоди щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

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У Кремлі заявили, що Росія не є учасницею війни на Донбасі, тому не може гарантувати дотримання перемир’я бойовиками так званих «ДНР» і «ЛНР».

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