Шмигаль прогнозує по 3 тисячі хворих на COVID-19 щодня до початку жовтня

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що до кінця вересня – початку жовтня в Україні щодня буде 3 тисячі хворих на COVID-19. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає УП.

«Сьогодні у нас від 2 до 2,5 тис. захворювань щодня. За розрахунками та прогнозами, до кінця вересня – початку жовтня ця цифра зросте до 3 тисяч хворих щодня. Це завантажить лікарні більше ніж на 80%. Коли епідемія піде на спад, тоді можна буде приймати рішення про послаблення карантинних заходів», – заявив прем’єр.

Шмигаль сказав, що Україна відкриє кордони для іноземців, коли протягом двох тижнів у країні буде спостерігатися зменшення приросту хворих на коронавірус, але поки що кордони закриті до кінця вересня.

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На питання, які саме мають бути показники зменшення кількості хворих, Шмигаль відповів: «Будь-які».

Як повідомляв Львівський портал, в Україні станом на ранок 1 вересня 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних (+48 за добу), 57 802 пацієнти одужали (+688 за добу).

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