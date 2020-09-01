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В Україні COVID-19 заразилися 123 303 людей

Соломія Головіна

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В Україні станом на ранок 1 вересня 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних (+48 за добу), 57 802 пацієнти одужали (+688 за добу).  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

Загалом за добу зафіксовано 2088 нових випадків коронавірусу.

 

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

1.Львівська область – 14 703 випадки;

2.м. Київ – 13 546 випадків;

3.Чернівецька область – 10 420 випадків;

4.Івано-Франківська область – 9348 випадків;

5.Харківська область – 9338 випадків;

6.Рівненська область – 9269 випадків;

7.Закарпатська область – 7600 випадків;

8.Одеська область – 7494 випадки;

9.Тернопільська область – 6194 випадки;

10.Київська область – 5755 випадків;

11.Волинська область – 5523 випадки;

12.Вінницька область – 4044 випадки;

13.Житомирська область – 3382 випадки;

14.Хмельницька область – 2519 випадків;

15.Дніпропетровська область – 2398 випадків;

16.Чернігівська область – 1941 випадок;

17.Запорізька область – 1627 випадків;

18.Черкаська область – 1594 випадки;

19.Сумська область – 1532 випадки;

20.Донецька область – 1448 випадків;

21.Миколаївська область – 1284 випадки;

22.Кіровоградська область – 816 випадків;

23.Полтавська область – 808 випадків;

24.Херсонська область – 400 випадків;

25.Луганська область – 320 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 вересня 2020 року до Центру надійшло 2379 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 184 031 повідомлення про підозру на COVID-19.

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