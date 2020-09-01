В Україні COVID-19 заразилися 123 303 людей

В Україні станом на ранок 1 вересня 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних (+48 за добу), 57 802 пацієнти одужали (+688 за добу). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Загалом за добу зафіксовано 2088 нових випадків коронавірусу.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
1.Львівська область – 14 703 випадки;
2.м. Київ – 13 546 випадків;
3.Чернівецька область – 10 420 випадків;
4.Івано-Франківська область – 9348 випадків;
5.Харківська область – 9338 випадків;
6.Рівненська область – 9269 випадків;
7.Закарпатська область – 7600 випадків;
8.Одеська область – 7494 випадки;
9.Тернопільська область – 6194 випадки;
10.Київська область – 5755 випадків;
11.Волинська область – 5523 випадки;
12.Вінницька область – 4044 випадки;
13.Житомирська область – 3382 випадки;
14.Хмельницька область – 2519 випадків;
15.Дніпропетровська область – 2398 випадків;
16.Чернігівська область – 1941 випадок;
17.Запорізька область – 1627 випадків;
18.Черкаська область – 1594 випадки;
19.Сумська область – 1532 випадки;
20.Донецька область – 1448 випадків;
21.Миколаївська область – 1284 випадки;
22.Кіровоградська область – 816 випадків;
23.Полтавська область – 808 випадків;
24.Херсонська область – 400 випадків;
25.Луганська область – 320 випадків.
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Соломія Головіна