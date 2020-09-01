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Нарколабораторція у львівському виші: підозрюваним обрали запобіжні заходи

Ольга Денисяка

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Трьом фігурантам справи незаконного виготовлення наркотиків у львівському виші обрали запобіжні заходи. Про це Львівському порталу повідомили у прокуратурі Львівщини.

 

Мова йде про групу осіб, що організували нарколабораторію у львівському вищому навчальному закладі. Злочинне угрупування виготовляло та збувало метадон.

Так, трьом фігурантам обрали такі запобіжні заходи:

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  • організатору: тримання під вартою із можливістю внесення понад 630 тис грн застави
  • двом виконавцям: тримання під вартою із заставою у розмірі більше 420 тис. грн
  • стосовно четвертого фігуранта судовий розгляд перенесено на середу, 2 вересня.

У прокуратурі наголосили, що оскаржуватимуть це рішення в частині визначення розміру застави, оскільки вважають таку суму недостатньою.

Як повідомляв Львівський портал, у понеділок, 31 серпня, правоохоронці викрили групу осіб, що організували нарколабораторію у львівському вищому навчальному закладі. Злочинне угрупування займалося виготовленням та збутом наркотичної речовини метадон.

Наразі задокументовано виготовлення майже 3 кг метадону вагою та ціною понад 1, 8 млн грн. 31 серпня фігурантів затримано при реалізації ще понад 1 кг ціною близько 700 тисяч грн.

У прокуратурі не вказали університету, де облаштували нарколабораторію. Втім видання Zaxid.net з посиланням на власні джерела зазначає, що нарколабораторію облаштували у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького.

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