У львівському університеті облаштували нарколабораторію

У понеділок, 31 серпня, правоохоронці викрили групу осіб, що організували нарколабораторію у львівському вищому навчальному закладі. Злочинне угрупування займалося виготовленням та збутом наркотичної речовини метадон. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила головна прокурорка Львівщини Ірина Діденко.

За її словами, до організації, виготовлення та збуту наркотичної речовини причетні 4 львів’ян:

організатор – співвласник львівського кальян-бару

завідувач лабораторії одного з львівських вишів (хімік, який виготовляв наркотичний засіб)

працівник кальян-бару (співорганізатор, адміністратор сайту)

працівник кальян-бару (фасувальник і розповсюджувач).

Ірина Діденко зазначила, що збувався «товар» через спеціально створений Інтернет-магазин. А розповсюджували наркотики по усій Львівщині. Покупцями були наркозалежні особи, які замовляли, переважно, від одного до кількох грам.

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«Об’єми досить масштабні. За один раз виготовлялась партія від 1 кг особливо небезпечного наркотику «метадон». Це при тому, що доза 1 грама на «чорному ринку» сягає від 600 грн. Лабораторія з виготовлення «метадону» задокументована вперше. Нагадаю, «метадон» напівсинтетичний наркотичний засіб, що заборонений у всіх країнах світу через високу смертність. Самі ділки його НЕ вживають. Збувався «товар» через спеціально створений Інтернет-магазин. Фігуранти надсилали наркотики поштою, отримавши перед цим передплату на банківські рахунки. Ділки розповсюджували його по усій Львівщині, а їх покупцями були наркозалежні особи, які замовляли, переважно, від одного до кількох грам», – повідомила головна прокурорка Львівщини.

Цинізм місцевих ділків вражає. Викрили групу осіб, які організували у львівському НАВЧАЛЬНОМУ закладі не що інше, як… НАРКОЛАБОРАТОРІЮ! За версією слідства, ідеться про 4 львів’ян:✔ організатора – співвласника львівського кальян-бару ✔ завідувача лабораторії одного з львівських вишів (хіміка, який виготовляв наркотичний засіб) ✔ працівника кальян-бару (співорганізатор, адміністратор сайту) ✔працівника кальян-бару (фасувальник і розповсюджувач).Об'єми досить масштабні. За один раз виготовлялась партія від 1 кг особливо небезпечного наркотику «метадон». Це при тому, що доза 1 грама на "чорному ринку" сягає від 600 грн. Лабораторія з виготовлення "метадону" задокументована вперше. Нагадаю, "метадон" напівсинтетичний наркотичний засіб, що заборонений у всіх країнах світу через високу смертність. Самі ділки його НЕ вживають. Збувався «товар» через спеціально створений Інтернет-магазин. Фігуранти надсилали наркотики поштою, отримавши перед цим передплату на банківські рахунки. Наразі задокументовано виготовлення для збуту «метадону», вагою майже 3 кг та «ціною» понад 1 800 000 грн. Сьогодні їх затримано при реалізації ще понад 1 кг ціною близько 700 000 грн. Ділки розповсюджували його по усій Львівщині, а їх покупцями були наркозалежні особи, які замовляли, переважно, від одного до кількох грам. Наразі готуємо підозри з попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.317 КК України та клопотання про обрання запобіжних заходів.Спільна робота прокурорів, слідчих поліції за матеріалами та оперативним супроводом УСР в області Роман Рибіцький. Posted by Iryna Didenko on Monday, August 31, 2020

Також Ірина Діденко зазначила, що наразі задокументовано виготовлення майже 3 кг метадону вагою та ціною понад 1, 8 млн грн. 31 серпня фігурантів затримано при реалізації ще понад 1 кг ціною близько 700 тисяч грн.

Наразі підозрюваним готують підозри з попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.317 КК України та клопотання про обрання запобіжних заходів.

У прокуратурі не вказали університету, де облаштували нарколабораторію. Втім видання Zaxid.net з посиланням на власні джерела зазначає, що нарколабораторію облаштували у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького.

Відео: Facebook-сторінка Ірини Діденко