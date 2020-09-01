Мешканця Золочівщини розшукують за шахрайство

Правоохоронні органи розшукують за скоєння шахрайства 32-річного мешканця Золочівського району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Поліцейські розшукують Макуха Тараса Васильовича за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 та ч.3 ст.190 (шахрайство) ККУ. Чоловік є мешканцем села Ремезівці Золочівського району.

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«Усіх, хто володіє інформацією, яка допоможе встановити місце перебування зловмисника, прохання зголоситись на оперативну лінію 102 чи до територіального підрозділу поліції за телефонами (03265) 4-2173 або 0977830808», – наголошують у поліції Львівщини.

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