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Мешканця Золочівщини розшукують за шахрайство

Соломія Головіна

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Правоохоронні органи розшукують за скоєння шахрайства 32-річного мешканця Золочівського району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Поліцейські розшукують Макуха Тараса Васильовича за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 та ч.3 ст.190 (шахрайство) ККУ. Чоловік є мешканцем села Ремезівці Золочівського району.

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«Усіх, хто володіє інформацією, яка допоможе встановити місце перебування зловмисника, прохання зголоситись на оперативну лінію 102 чи до територіального підрозділу поліції за телефонами (03265)  4-2173 або  0977830808», – наголошують у поліції Львівщини.

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