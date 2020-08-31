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Вибори проведуть навіть у «червоній зоні», якщо не буде надзвичайного стану, – Ляшко

Вероніка Рой

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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевняє, що місцеві вибори 25 жовтня будуть проведені навіть у регіонах «червоної зони»з поширення COVID-19, якщо в Україні не буде введено надзвичайного стану. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів. передає УП.

 

« Якщо не буде введено надзвичайного стану, то вибори будуть проведені, в тому числі, в червоній зоні. Ми зараз вже напрацювали всі рекомендації, за приклад брали вибори Польщі, взяли їхній досвід», – зазначив Ляшко.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оголосила, що з 5 вересня стартує виборчий процес місцевих виборів.

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Місцеві вибори в Україні відбудуться в останню неділю жовтня – 25 жовтня.  Голосувати українці будуть в умовах карантину. В РНБО вже заявили, що ці вибори будуть «одні із найскладніших за весь час незалежності».

У липні Верховна Рада України змінила виборче законодавство і затвердила нові бюлетені. Детальніше – за цим посиланням.

Серед змін, внесених у виборче законодавство, – зменшення розміру застави для кандидатів. Так, раніше претендент на посаду міського голови Львова мав заплатити 1 млн грн застави, а тепер – трохи більше 120 тисяч грн.

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