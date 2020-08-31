На Сокальщині авто злетіло в кювет: постраждали 5 людей

У Сокальському районі Львівщини водій «Фольцвагена» не впорався з керуванням і авто злетіло в кювет. Внаслідок аварії постраждав водій та четверо пасажирів. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Аварія сталась 30 серпня близько 18:30 год. в селі Хоробрів Сокальського району на автодорозі «Нововолинськ-Локачі».

33-річний львів’янин, керуючи автомобілем «Фольцваген Гольф», не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Реклама партнерів

Внаслідок ДТП водій та четверо пасажирів, з яких троє – діти, з тілесними ушкодженнями госпіталізували до Червоноградської лікарні.

Обставини події встановлюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.