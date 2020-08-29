Закон про збільшення «мінімалки» передали на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вже підписав закон, яким із 1 вересня в Україні мінімальна зарплата зросте до 5000 грн. Тепер документ передали на підпис президенту. Про це йдеться в картці законопроєкту №3963, опублікованій на сайті парламенту, пише Укрінформ.

Так, Закон «Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”», згідно з яким із 1 вересня 2020 року зросте мінімальна зарплата, вже передали на підпис президенту.

У графі «Дати і стан проходження» вказано, що 29 серпня закон повернуто з підписом голови Верховної Ради і передано на підпис Володимиру Зеленському.

Реклама партнерів

Закон визначає підвищення мінімальної заробітної плати до 5000 грн вже з 1 вересня. Таким чином «мінімалка» зросте на 5,86%, адже досі її розмір становив 4723 грн.

Як писав Львівський портал, наприкінці червня Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів підвищити рівень мінімальної зарплати вже з вересня. З 1 січня 2021 розмір «мінімалки» має становити вже 6000 грн.

Загалом уряд планує збільшувати мінімальну зарплату українців у три етапи. Детальніше читайте тут.

Закон, яким в Україні мінімальну платню збільшили до 5000 грн, Верховна Рада ухвалила 25 серпня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.