Львів’янин металевою палицею побив своїх сусідів

Під час конфлікту 46-річний львів’янин металевою палицею побив трьох своїх сусідів. Їх із різними травмами забрали у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Встановлено, що подія сталась у п’ятницю, 28 серпня, в одному із житлових будинків на вул. С. Бандери. На сходовій клітці між 46-річним львів’янином і трьома його сусідами виник конфлікт.

Відтак чоловік побив металевою палицею 63-річну сусідку, її 68-річного чоловіка та їхню 38-річну доньку. Їх із травмами госпіталізували.

Реклама партнерів

Зловмисника затримали. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Наразі триває слідство. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.