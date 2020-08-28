Замість квітів на 1 вересня жителів Львівщини закликають передати гроші для онкохворого хлопчика

Благодійний фонд «Із янголом на плечі» запрошують вчителів шкіл Львівщини приєднатися до акції «Квіти зів’януть, а життя розквітне». Мета заходу – зібрати кошти для 6-річного Дениса Сидора зі Стрийщини на трансплантацію кісткового мозку. Про це йдеться на сторінці організаторів благодійної акації у Facebook.

6-річному хлопчику необхідно провести трансплантацію кісткового мозку у Римі. Відтак мешканців Львівщини закликають відмовитися від купівлі квітів вчителям, а ці гроші скерувати на лікування хлопчика.

«Звертаємося до кожного з Вас з проханням поговорити з колективом батьків у Вашому класі, щоб виділити суму у 10, 20,50, 100 грн задля того щоб допомогти Денискові! Ми щиро просимо кожного з Вас, під цим дописом поставити номер класу та назву школи , яка приєднується до акції! Адже «Квіти зів’януть ….а Життя розквітне!!!», – наголошують благодійники.

Реклама партнерів

На операцію потрібно зібрати зібрати 5 128 680 грн (158 000 євро по курсу 32,46 грн за 1 євро). Станом на 23 серпня вже зібрано 1 000 012 грн, залишилось зібрати 4128 668 грн.

У благодійному фонді зазначають, що торік благодійна акція «Квіти зів’януть , а життя розквітне» була присвячена Анастасії Тупісь, учениці львівської гімназії «Престиж», якій також потрібна була трансплантація кісткового мозку. Для Анастасії торік вдалося зібрати 800 000 грн. Дівчина вже пролікувалася та повернулася з Риму додому. Тепер таку ж допомогу потребує 6-річний Денис Сидор.

Друзі!!! Педагоги ! Батьки !!! Школярі!!! Звертаємось, в першу чергу до тих Людей , що щиро бажають 6-річному Денискові Сидору у майбутньому – ні , не стати олімпійським чемпіоном. Не стати відомим музикантом (хоча чому б і ні) , А які щиро бажають відчути йому те , що відчувають інші діти. Гордість від того , що у нього на плечах ранець. У якому , Ви лише уявіть , – книги , зошити , олівчики , ручки та інше приладдя…. Батьки школярів нас зрозуміють . Педагоги , що дивляться у очі захоплених першокласників нас почують. Просимо знайти у цей непростий час у кожному навчальному закладі можливість доєднатись до порятунку життя 6-річного Дениска Сидора Переведіть кошти на картку батька (реквізити зазначені в відео) , можете надіслати на фонд , адресно для Дениска Сидора. Але залишитись байдужими , знаємо,Ви не можете. Це відео , у якому Анастасійка Тупісь, якій збирали минулого року , звертається до нас , жива і впевнена у майбутньому вражає! В коментарях вказуйте назву класу і школи , якщо Ви згідні доєднатись!!!! Нехай добрий намір переможе! Реквізити для допомоги:Картка Приватбанку 4149 4390 4620 9718 Сидор Михайло (батько) Реквізити фонду :Банк: ПАТ «ПРИВАТБАНК» МФО 325321 ЄДПРОУ 41411833Рахунок UA723253210000026004053731145Призначення : благодійний внесок для лікування Дениска СидораБанк: ПАТ "КРЕДОБАНК" МФО 325365 ЄДРПОУ 41411833рахунок UA913253650000026008011024214Призначення : благодійний внесок для лікування Дениска СидораЄ реквізити для переведення доларів , євро та злотих – вкажемо індивідуально!!!#Благодійний_фонд_Із_янголом_на_плечі#angel_fund Posted by Благодійний фонд "Із янголом на плечі" on Saturday, August 22, 2020

Реквізити для допомоги:

Картка Приватбанку 4149 4390 4620 9718 Сидор Михайло (батько)

Реквізити фонду :

Банк: ПАТ «ПРИВАТБАНК» МФО 325321 ЄДПРОУ 41411833

Рахунок UA723253210000026004053731145

Призначення : благодійний внесок для лікування Дениска

Банк: ПАТ “КРЕДОБАНК” МФО 325365 ЄДРПОУ 41411833

рахунок UA913253650000026008011024214

Призначення : благодійний внесок для лікування Дениска