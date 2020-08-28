До Трускавця запустили новий потяг

Укрзалізниця призначила новий поїзд з Харкова до Трускавця. Поїзд почне курсувати з 10 вересня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

Із Харкова поїзд вирушатиме через день по парних числах з 10 вересня о 20:15 год. та прибуватиме до Трускавця о 14:33 год.

Відправлення з Трускавця через день по непарних числах з 11 вересня о 16:00 год. та прибуття до Харкова о 10:47 год. Поїзд курсуватиме через станції Суми, Київ, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та Львів.

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У складі поїзда 10 вагонів: 8 купейних та 2 СВ. Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

З 22 жовтня графік поїзда зміниться, про що Укрзалізниця поінформує пасажирів додатково.

В Укрзалізниці нагадали, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Для посадки в поїзд пасажири обов’язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.

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