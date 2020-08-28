ОСТАННІ НОВИНИ

До Трускавця запустили новий потяг

Ольга Денисяка

|

Укрзалізниця призначила новий поїзд з Харкова до Трускавця. Поїзд почне курсувати з 10 вересня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Укрзалізниці. 

  

Із Харкова поїзд вирушатиме через день по парних числах з 10 вересня о 20:15 год. та прибуватиме до Трускавця о 14:33 год.  

Відправлення з Трускавця через день по непарних числах з 11 вересня о 16:00 год. та прибуття до Харкова о 10:47 год. Поїзд курсуватиме через станції Суми, Київ, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та Львів. 

Реклама партнерів

У складі поїзда 10 вагонів: 8 купейних та 2 СВ. Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах. 

З 22 жовтня графік поїзда зміниться, про що Укрзалізниця поінформує пасажирів додатково. 

В Укрзалізниці нагадали, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд. 

Для посадки в поїзд пасажири обов’язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах. 

 Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева
Ірина ВЕЛИЧКО
Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева

Сьогодні вже майже чотири мільйони громадян, включаючи й мешканців нашого славетного міста Лева, є постійними клієнтами ...

Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика

Ігор Васюник – перший, хто офіційно повідомив про свою участь у виборах на посаду міського голови Львова цієї осені. Пол...

Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл
Анастасія ПИЖ
Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл

Добре знайома кожному з нас торговельна мережа «АТБ» нині охоплює 24 області України, включаючи й Львівщину. У 293 насел...

Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста
Ігор ВАСЮНИК
Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста

Ми, львів’яни, живемо у місті, яке завжди було ПЕРШИМ! Львів завжди першим піднімав хвилі національних рухів: за незалеж...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...