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У Львові патрульні впіймали чоловіка, який викрав свою посилку з пошти

Соломія Головіна

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У Львові патрульні впіймали чоловіка, який викрав свою посилку з пошти і намагався втекти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Інформація про крадіжку у відділення пошти на вулиці Мазепи надійшла патрульним 26 серпня близько 16 год. Чоловік прийшов забирати свою посилку, коли почув, що за неї треба заплатити 1300 гривень, то різко схопився за пакунок і почав втікати.

На виклик відреагували кілька екіпажів. Один з них отримавши орієнтування телефоном, одразу вирушив на пошуки грабіжника.

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Обстежуючи прилеглі території, патрульні помітили схожого чоловіка в автомобілі Mazda Е2100.

«41-річний львів’янин, вгледівши поліцейських, почав помітно нервувати. Схоже він не очікував, що його так швидко знайдуть. Він не встиг навіть завести двигун», – зазначили у патрульній поліції.

Під час поверхневої перевірки автомобіля виявили згадану посилку. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського відділу поліції.

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